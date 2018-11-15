Путин и Пенс поприветствовали друг друга на Восточноазиатском саммите

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин и вице-президент США Майкл Пенс поприветствовали друг друга на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Восточноазиатского саммита (ВАС).
Путин обменялся с Пенсом рукопожатием, а также пообщался с ним через переводчика. Общение продолжалось около двух минут.
К общению Путина и Пенса также присоединился помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
После церемонии фотографирования начнется пленарное заседание саммита, на котором, в том числе, выступит Путин.
В настоящее время в ВАС принимают участие 18 стран: государства-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговые партнеры организации — Россия, Австралия, Индия, Китай, Корея, Новая Зеландия, США и Япония.
На нынешнем саммите РФ впервые представлена на уровне главы государства.
Места Путина и Пенса оказались рядом. Теперь они смогли не только обменяться рукопожатием, но и переговорить. С Болтоном тоже удалось побеседовать. pic.twitter.com/0dwzlCYLuM— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 15 ноября 2018 г.