Путин и Пенс поприветствовали друг друга на Восточноазиатском саммите

Президент России Владимир Путин и помощник президента Юрий Ушаков на пленарном заседании Восточноазиатского саммита в Сингапуре. 15 ноября 2018

Президент России Владимир Путин и помощник президента Юрий Ушаков на пленарном заседании Восточноазиатского саммита в Сингапуре. 15 ноября 2018

СИНГАПУР, 15 ноя — РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин и вице-президент США Майкл Пенс поприветствовали друг друга на церемонии фотографирования глав делегаций государств-участников Восточноазиатского саммита (ВАС).

Путин обменялся с Пенсом рукопожатием, а также пообщался с ним через переводчика. Общение продолжалось около двух минут.

К общению Путина и Пенса также присоединился помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

После церемонии фотографирования начнется пленарное заседание саммита, на котором, в том числе, выступит Путин.

В настоящее время в ВАС принимают участие 18 стран: государства-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговые партнеры организации — Россия, Австралия, Индия, Китай, Корея, Новая Зеландия, США и Япония.

На нынешнем саммите РФ впервые представлена на уровне главы государства.