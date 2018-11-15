Генсек ОБСЕ заявил в письме Киселеву, что следит за делом Вышинского

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер направил письмо генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, в котором сообщил, что организация следит за делом взятого под стражу на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Украинский суд 1 ноября продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина до 28 декабря.

"ОБСЕ через офис представителя по вопросам свободы СМИ продолжит пристально следить за делом господина Вышинского", — сообщил Гремингер в письме Киселеву.

Генсек ОБСЕ также подтвердил, что во время совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым 2 ноября получил письмо от матери журналиста, Ларисы Богдановой, в котором, как отмечает Гремингер, она выразила признательность ОБСЕ за проявленное беспокойство в связи с очередным продлением ареста на Украине Кирилла Вышинского.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.