В Перу заключенные захватили заложников во время бунта в тюрьме

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Четыре сотрудника Национального пенитенциарного института (НПИ) Перу были взяты в заложники во время бунта в тюрьме Чальяпалка в городе Такна на юге страны, сообщается в заявлении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Инцидент произошел в среду вечером. Между заключенными завязалась драка, в ходе которой погиб один из них, еще один заключенный получил ранения.

"Представители службы безопасности тюрьмы сразу явились в обозначенный корпус и были взяты в заложники. На данный момент четверо находятся (в заложниках — ред.), с ними все в порядке", — говорится в заявлении.

Территорию тюрьмы в настоящее время контролируют сотрудники безопасности и полиция. Заключенные отказываются отпустить заложников и требуют прибытия представителя прокуратуры, который уже направляется на место происшествия.

НПИ — правительственное учреждение, относится к министерству юстиции Перу и контролирует пенитенциарную систему страны.