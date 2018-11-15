В ЛНР заявили о ранении мирного жителя из-за обстрела силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2018 (128)

ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Один мирный житель получил ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил в четверг МЧС ЛНР.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские силовики три раза за сутки открывали огонь по территории ЛНР. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Марьевка и Первомайск.

"Четырнадцатого ноября в 15.00 (16.00 мск) в результате обстрела поселка Марьевка был ранен сотрудник Первомайского РЭС, мужчина 1989 года рождения, который находился в машине во время обстрела", — говорится в сводке министерства за минувшие сутки.