Аварийные Boeing-777 компании Air France улетели из Иркутска в Париж

ИРКУТСК, 15 ноя – РИА Новости. Два аварийных Boeing-777 авиакомпании Air France после проверок специалистов вылетели в Париж, сообщает пресс-служба аэропорта Иркутск.

Boeing-777, выполнявший рейс Париж-Шанхай авиакомпании Air France, 11 ноября из-за задымления внутри самолета изменил маршрут и экстренно сел в аэропорту Иркутска. Пассажиры и члены экипажа, были размещены в гостиницах под контролем пограничной службы. Ночью в понедельник в Иркутск прибыл резервный борт авиакомпании, который должен был доставить пассажиров в пункт назначения. С ним прилетели французские техники. При вылете из Иркутска ночью во вторник у резервного борта обнаружилась поломка гидравлической системы. Пассажиров и членов экипажей вновь перевезли в гостиницы, и за ними был направлен еще один резервный борт, который в среду доставил их в Шанхай. Два аварийных борта оставались в аэропорту Иркутска.

"Первый самолет вылетел 14 ноября в 22.00 (17.00 мск), второй — сегодня в 07.00 (02.00 мск). Все необходимые разрешения на вылет были получены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оба самолета прошли проверку специалистами Air France.