В Японском море столкнулись японское и южнокорейское суда

ТОКИО, 15 ноя — РИА Новости. Столкновение двух рыболовных судов Японии и Южной Кореи произошло в четверг в Японском море, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в службах береговой охраны двух стран.

Инцидент произошел утром, когда японское судно под названием "Сётоку", на котором находились восемь человек, столкнулось с корейским траулером, сообщили РИА Новости в пресс-службе Береговой охраны Японии. Пострадавших не оказалось, причины столкновения неизвестны.

На южнокорейском судне "Мунчхан" водоизмещением 48 тонн находилось 13 человек. Судно стало тонуть, но его экипаж спасен. Обстоятельства случившегося выясняются, сообщили РИА Новости по телефону в береговой охране южнокорейского города Тонэхэ. Во время инцидента, как утверждается, погода была хорошей, тумана не было. Причины случившегося выясняются.

Столкновение судов произошло в 333 километрах к северо-востоку от крохотного скалистого острова Токто (японское название — Такэсима), который контролируется Южной Кореей, но его принадлежность оспаривает Япония.