В Канаде 25 человек пострадали при автобусной аварии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Двадцать пять человек пострадали в результате столкновения автобуса с электрическим столбом в канадском городе Торонто, сообщает канадский телеканал CTV со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, инцидент произошел в среду. Согласно фотографиям с места происшествия, автобус врезался в столб лобовой частью.

По данным парамедиков, на момент столкновения в автобусе было 45 человек, из которых 25 получили не угрожающие жизни увечья. Кроме того, в результате ДТП произошло локальное отключение электричества.

Причина аварии еще не установлена.