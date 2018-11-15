Число жертв пожаров в Калифорнии достигло почти 60 человек

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Число погибших при пожарах в Калифорнии составило не менее 59 человек, сообщили власти штата.

На севере штата, где продолжается пожар Camp, жертвами стали 56 человек, сообщил на пресс-конференции шериф округа Бьютт Кори Хони. Местонахождение еще примерно 130 человек не установлено.

На юге штата в окрестностях города Малибу погибли не менее трех человек.

Общая площадь пожара Camp к настоящему моменту превысила 55 тысяч гектаров. Пожарным удалось воспользоваться ослаблением ветра и прокопать траншеи, чтобы ограничить огонь примерно на трети периметра пожара. Значительная часть пожара находится в труднодоступной местности.

По словам шерифа округа Бьютт, на подкрепление в среду прибыли 287 поисковиков, которые будут помогать искать тела. Всего в поисковой операции участвует 461 человек и 22 специально обученные собаки. В округ доставили систему быстрой идентификации по ДНК, чтобы ускорить процесс опознания погибших. Уже удалось опознать 47 жертв из 56, заключил шериф.