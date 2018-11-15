МИД Германии призвал Украину закрыть сайт "Миротворец"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. МИД Германии осудил включение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу украинского сайта "Миротворец" и в очередной раз потребовал от киевских властей закрыть портал, об этом сообщает газета Die Zeit.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" на прошлой неделе за "покушение на суверенитет Украины" и "антиукраинскую пропаганду".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.
Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".