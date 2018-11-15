МИД Германии призвал Украину закрыть сайт "Миротворец"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. МИД Германии осудил включение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в базу украинского сайта "Миротворец" и в очередной раз потребовал от киевских властей закрыть портал, об этом сообщает газета Die Zeit.

"В прошлом мы четко продемонстрировали нашу позицию украинской стороне, и мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас", — цитирует издание пресс-секретаря немецкого внешнеполитического ведомства.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" на прошлой неделе за "покушение на суверенитет Украины" и "антиукраинскую пропаганду".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".