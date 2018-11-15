Не менее 130 человек числятся пропавшими при пожаре в Калифорнии

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. По меньшей мере 130 человек числятся пропавшими без вести в результате пожара на севере Калифорнии, местоположение еще около 200 человек удалось установить, сообщил на пресс-конференции шериф округа Батте Кори Хони.

"Мы смогли обнаружить или определить, что более 200 человек, которые числились в нашем списке пропавших без вести, таковыми не являются. Это очень позитивная цифра. На сегодняшний вечер у нас 130 человек в списке пропавших без вести", — сказал шериф на пресс-конференции, которую транслировали в Facebook власти штата.

На севере Калифорнии в результате пожара "Кэмп", начавшегося 8 ноября, погибло не менее 48 человек, в районе Малибу на юге штата погибло не менее трех человек.

Суммарная площадь пожара "Кэмп" к настоящему моменту превысила 55 тысяч гектаров. Пожарным удалось воспользоваться ослабленным ветром и прокопать траншеи для ограничения огня примерно на трети периметра пожара. Значительная часть пожара находится в труднодоступной местности.