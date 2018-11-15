В Мексике армия продолжит работу по обеспечению безопасности страны

МЕХИКО, 15 ноя — РИА Новости. Армейские части пока не будут отозваны с улиц городов и сел Мексики, где они борются с преступностью, заявил в среду будущий министр общественной безопасности страны Альфонсо Дурасо.

"Было бы гибельно отозвать вооруженные силы, так как они представляют собой государственный институт, пользующийся наибольшим доверием в части обеспечения общественной безопасности", — заявил Дурасо в ходе представления плана будущего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора по обеспечению мира и безопасности на 2018-2024 годы. Новый глава государства вступит в должность 1 декабря.

Войска задействованы для борьбы с организованной преступностью и наркомафией в Мексике еще с 2006 года, со времени правления президента Фелипе Кальдерона.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В Мексике с начала 2018 года уже убито около 16 тысяч человек.