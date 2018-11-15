У побережья Австралии четырехметровая тигровая акула напала на человека

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Четырехметровая тигровая акула напала на человека, находившегося в байдарке в полутора километрах от побережья на западе Австралии, сообщило издание Sydney Morning Herald со ссылкой на представителя спасательной службы.

Сообщается, что утром в четверг спасатели оказали помощь мужчине, которого тигровая акула выбила из байдарки недалеко от мыса Моффат. Мужчина смог забраться в лодку и воспользовался рацией для вызова спасателей.

Мужчина не получил серьезных травм, спасатели доставили его на берег.