ЕС готов ответить на возможные новые торговые меры США

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Евросоюз готов ответить на возможные новые пошлины со стороны США, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"У ЕС готовы пошлины в виде ответной меры, если США наложат автомобильные пошлины на ЕС", — заявила Мальмстрем, которую цитирует агентство Франс Пресс, после встречи с торговым представителем США Робертом Лайтхазером.

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласились летом этого года воздержаться от дальнейших торговых мер на время ведения торговых переговоров. Ранее ЕС уже вводил ответные пошлины на ввозные тарифы, введенные администрацией Трампа на импортную сталь и алюминий.