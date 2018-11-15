Представитель Хафтара осудил участие Катара и Турции в конференции по Ливии

КАИР, 15 ноя — РИА Новости. Официальный представитель командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари подверг критике участие представителей Турции и Катара в прошедшей в Италии конференции по внутриливийскому урегулированию, сообщает телеканал Sky News Arabia.

"Конференция касается Ливии, ее принимала Италия. Какое отношение к этому имеет Катар? Какое отношение имеет Турция?" — задался вопросом представитель маршала Халифы Хафтара и ЛНА бригадный генерал аль-Мисмари в ходе проведенной в Бенгази пресс-конференции.

Ранее спикер ЛНА неоднократно обвинял Катар, Турцию и Судан в содействии экстремистам на территории Ливии. В частности аль-Мисмари заявлял, что Доха стоит за нападением вооруженных групп на нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидр на Средиземном море.

"Эти государства прибыли для того, чтобы соблюсти интересы террористических группировок", — добавил официальный представитель главнокомандующего ЛНА.

Катар на встречах представлял глава МИД этой страны Мохаммед бен Абдуррахман Аль Тани, Турцию — позже покинувший работу конференции вице-президент Фуат Октай.

Двухдневная конференция по внутриливийскому урегулированию, организованная премьер-министром Италии Джузеппе Конте, проходила 12-13 ноября в Палермо. В ней приняли участие представители ливийских властей, в том числе глава правительства нацсогласия Файез Саррадж, президенты Египта, Туниса. Российскую делегацию возглавил премьер Дмитрий Медведев.

В Ливии сейчас царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.