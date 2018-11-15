Лидер демократов в конгрессе требует отменить назначение и.о. генпрокурора

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси потребовала от администрации отменить назначение Мэтью Уитакера исполняющим обязанности генпрокурора.

"Это неконституционное назначение должно быть немедленно отменено. Уитакер, который очевидным образом не подходит на должность генпрокурора, должен быть устранен от какого-либо участия в расследования Мюллера из-за очевидного конфликта интересов", — заявила Пелоси в пресс-релизе.

Ранее министерство юстиции США распространило заявление, в котором отстаивает законность назначения.

В ведомстве приводят то обстоятельство, что Уитакер "более года работал на достаточно высоком посту" в ведомстве, а также то, что его позиция в качестве исполняющего обязанности является временной и в связи с этим не требует утверждения сенатом.

Президент Дональд Трамп на прошлой неделе уволил генпрокурора, главу министерства юстиции Джеффа Сешнса, и назначил Уитакера исполняющим обязанности. Сешнс самоустранился от "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера, Уитакер этого делать не намерен.

Во вторник генпрокурор штата Мэриленд подал иск в федеральный суд с требованием определить, было ли законным назначение Мэтью Уитакера и.о. генпрокурора США. Генпрокурор штата считает, что Трамп должен был назначить не Уитакера, а первого замгенпрокурора Рода Розенстайна, который и назначил Мюллера. Назначение Уитакера он называет превышением полномочий президента назначать чиновников. Действительно, чиновники такого уровня должны утверждаться сенатом, однако администрация воспользовалась законом, позволяющим назначать исполняющего обязанности на временной основе без слушаний в сенате.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.