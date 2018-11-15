Исследователи подсчитали, сколько жизней унесли войны с участием США

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. США потратили почти 6 триллионов долларов на ведение войн менее чем за два десятилетия, считает Нета Кроуфорд, автор исследования, проведенного в престижном Брауновском университете.

По ее подсчетам, с 2001 по конец финансового 2019 года сумма потраченных и выделенных средств на войну составила 5,9 триллиона долларов.

Кроме того, согласно исследованию, в войнах в Афганистане и Ираке, а также в ходе боевых действий в Сирии и других странах, в которых участвовали в том числе и США, погибли 480 тысяч человек, из них 244 тысячи мирных жителей. Еще 10 миллионов человек стали беженцами.

Пентагон заявляет, что с терактов 11 сентября 2001 года и до конца финансового 2018 года он потратит на военные действия порядка 1,7 триллиона долларов. Это включает не только затраты на войны в Ираке и Афганистане, но и боевые операции в ряде стран, проведение которых администрация оправдывает разрешением на борьбу с терроризмом, которое конгресс выдал Белому дому после терактов 2001 года.

Однако затраты министерства обороны США включают лишь часть затрат на войну, указывает Кроуфорд в пресс-релизе. Она учитывает затраты по линии госдепартамента, расходы на лечение и обеспечение ветеранов в США, проценты по займам, использованным для финансирования войны, а также меры по борьбе с терроризмом по линии министерства внутренней безопасности.

Если США продолжат траты в подобном масштабе, то даже в случае завершения всех войн к 2023 году суммарные расходы составят до 6,7 триллиона долларов, не включая проценты по долгу, говорится в исследовании.