ЕС разделяет обеспокоенность США относительно торговли с Китаем

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. ЕС разделяет обеспокоенность США относительно торговли с КНР, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Мы вполне разделяем критику (в адрес Китая — ред.), которую высказывают США", — сказала Мальмстрем в интервью CNBC.

По ее словам, ЕС работает по этому вопросу с США и Японией по линии Всемирной торговой организации.

Администрация США при президенте Дональде Трампе усилила критику Китая в области торговли. Помимо демпинга, администрация обвиняет КНР в том, что она заставляет американские фирмы делиться технологиями и нарушает авторские права.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.