ЕС разделяет обеспокоенность США относительно торговли с Китаем

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. ЕС разделяет обеспокоенность США относительно торговли с КНР, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.
"Мы вполне разделяем критику (в адрес Китая — ред.), которую высказывают США", — сказала Мальмстрем в интервью CNBC.
По ее словам, ЕС работает по этому вопросу с США и Японией по линии Всемирной торговой организации.
Администрация США при президенте Дональде Трампе усилила критику Китая в области торговли. Помимо демпинга, администрация обвиняет КНР в том, что она заставляет американские фирмы делиться технологиями и нарушает авторские права.
В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.