ЕС готов начать переговоры с Лондоном по будущим отношениям в 2019 году

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. ЕС готов начать с Лондоном переговоры о будущих отношениях уже на следующий после день после Brexit, ставит целью достижение в перспективе договоренностей о зоне свободной торговли, заявил журналистам главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье.

ЕК обнародовала в среду вечером проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС, который охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру.

"Мы готовимся и будем готовы начать переговоры о рамках будущих отношений уже на следующий день после выхода Британии из ЕС, то есть 30 марта 2019 года", — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

"В рамках проекта совместной политической декларации мы очерчиваем основы для амбициозного партнерства. Мы хотим зону свободной торговли, основанную на углубленном сотрудничестве в таможенной и регулятивной сферах", — пояснил он.

"Наша цель заключается в том, чтобы добиться отсутствия таможенных пошлин и квот для всех товаров, основываясь на предложенной в проекте договора единой таможенной территории. Условием останется новое соглашение по вопросам рыболовства", — сказал Барнье.