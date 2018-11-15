Россиянина Никулина переведут из тюрьмы в США в госпиталь до конца года

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Осужденного в США за киберпреступления россиянина Евгения Никулина, находящегося в американской тюрьме, переведут в госпиталь до конца года, сообщил его адвокат Аркадий Бух.

Ранее Бух сообщил РИА Новости, что врач Никулина по итогам изучения его дела может рекомендовать перевести его в госпиталь при условии, что сам Никулин будет на это согласен, защита не будет возражать против этой рекомендации.

"Прокуратура и маршалы держат в секрете дату перевода из соображений безопасности. В США перевоз заключенных считается опасным моментом, они боятся побега. Тем не менее до конца 2018 года Евгения должны поместить в госпиталь. Таково требование суда", — рассказал Бух в интервью газете "Известия".

Он добавил, что в медучреждении Никулин пройдет обследование, которое займет около месяца.

"На основе его результатов судья примет решение, способен ли Никулин отстаивать свою невиновность. Уверен, сейчас Евгений не в состоянии идти на суд присяжных. Он фактически отказывается от контакта с защитой и игнорирует весь судебный процесс", — отметил адвокат.

Бух считает, что если состояние душевного здоровья россиянина не подлежит скорому восстановлению, прокуратура должна снять обвинения.

"Я считаю, что при таком развитии событий они должны быть сняты, а Никулина надо выдать России, где он сможет пройти полноценное лечение", — подчеркнул адвокат в интервью.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией в США.