The National Interest сравнил "Армату" с израильской "Меркавой"

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский танк "Армата", вероятно, обладает лучшей выживаемостью, защитой и маневренностью по сравнению с израильской "Меркавой", однако, скорее всего, уступает основному боевому танку Израиля с точки зрения совершенства аппаратуры и способности экипажа следить за окружающей обстановкой, пишет американский портал The National Interest.

По мнению автора материала, в процессе испытаний своего новейшего вооружения Россия вполне может отправить в Сирию танки Т-14, поэтому он моделирует ситуацию, при которой может произойти боестолкновение между "Арматой" и "Меркавой".

По сравнению с израильской машиной Т-14 имеет, возможно, более продвинутую в некоторых отношениях современную систему защиты, и при этом обладает необитаемой башней. При этом российский танк отличает превосходная подвижность, что делает его быстрее и маневреннее относительно "огромной израильской машины", пишет The National Interest.

Кроме того, с учетом активных систем защиты, динамической и пассивной многослойной брони "Армата", вероятно, сможет обеспечить лучшую выживаемость экипажа по сравнению с "Меркавой", которая, в свою очередь, является более живучей боевой машиной, чем немецкий Leopard 2 или американский M1 Abrams, указывает портал.

По мнению автора материала, израильский танк почти наверняка сохранит свое преимущество над Т-14 с точки зрения совершенства аппаратуры и возможностей экипажа отслеживать боевую обстановку. Однако он отмечает, что новейшие системы наблюдения не менее уязвимы для вражеского огня, чем старые оптические приборы, поэтому данная проблема актуальна для любых танков.

При этом необитаемая башня, считает автор, является одним из недостатков "Арматы", так как, по его словам, командир машины ограничен в своих возможностях наблюдать за окружающей обстановкой. Данную проблему можно было бы решить при помощи системы виртуального обзора, наподобие израильской системы Iron Vision, отмечает портал. Сейчас такая технология на нынешних версиях "Арматы" не применяется, уверен автор материала. Однако подобная система может в конечном итоге появиться, заключает он.

Основной боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Работы по его созданию были открыты в 2010 году. Танк оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 (с возможностью установки 152-миллиметровой 2А83) с дистанционным полностью цифровым управлением.

За мощной лобовой броней находится изолированная бронекапсула с экипажем, которая дает возможность танкистам остаться в живых даже при прямом попадании в башню и возгорании боекомплекта. Танк может выдержать лобовое попадание большинства современных и перспективных типов противотанковых снарядов и ракет.