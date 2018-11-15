ЕС и Лондон будут стремиться к новому соглашению по ирландской границе

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. ЕС и Великобритания будут стремиться к достижению до конца переходного периода Brexit нового соглашения для решения проблемы межирландской границы, сообщил журналистам главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

Согласованное ЕС и Лондоном в рамках проекта договора решение вопроса межирландской границы, которое позволит избежать появления "жесткой границы", вступит в силу только в том случае, если сторонам не удастся до окончания переходного периода в 21 месяц, который может быть продлен только один раз, достичь иных договоренностей на постоянной основе. Это базовое решение предусматривает, в частности, что Северная Ирландия останется на единой с ЕС таможенной территории.

"Согласованное решение по ирландской границе не означает, что оно будет использовано. Нашей целью остается достижение нового соглашения между ЕС и Британией до завершения переходного периода", — заявил Барнье.

ЕК обнародовала в среду вечером проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС, который охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру.