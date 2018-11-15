В Евросоюзе надеются, что страны ЕС поддержат предложенный проект Brexit

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем надеется, что страны Евросоюза поддержат предложенный вариант выхода Великобритании из ЕС.

В интервью CNBC Мальмстрем спросили, поддержат ли государства ЕС данный проект. "Я на это рассчитываю", — сказала Мальмстрем.

Она также выразила удовлетворение тем, что проект получил первоначальное одобрение кабинета министров Великобритании.

"Если (премьер-министр Тереза Мэй) получила поддержку правительства, это без сомнения положительное событие", — сказала Мальмстрем. Мэй обещала изложить детали соглашения в четверг в парламенте.

Мальмстрем подчеркнула, что с выходом из ЕС Великобритания должна будет покинуть и все торговые соглашения, членом которых является в рамках блока, и заново вести переговоры с партнерами.

Еврокомиссия обнародовала в среду вечером проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС, который охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру.