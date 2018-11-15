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Пожары в Калифорнии могут сменить дожди, которые приведут к подтоплениям

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© РИА Новости / Нил УотерсПерейти в фотобанкПоследствия лесного пожара в городе Парадайз в штате КалифорнияПоследствия лесного пожара в городе Парадайз в штате Калифорния
© РИА Новости / Нил Уотерс
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ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. На смену бушующим в Калифорнии пожарам через неделю могут прийти дожди, которые вызовут подтопления в ряде районов, сообщил РИА Новости официальный представитель пожарного департамента штата Джонатан Кокс.

Последствия лесного пожара в городе Парадайз в штате Калифорния. Архивное фото
© РИА Новости / Нил Уотерс
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Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 50 человек

"Мы ожидаем дожди через неделю. Это очень важно для нас, дожди давно должны были прийти. Но у нас есть обеспокоенность, что в этих районах могут произойти оползни и подтопления, потому что после пожара там много участков открытой почвы. Поэтому мы постараемся разобраться с этим как можно быстрее", — сказал Кокс по телефону.

Он напомнил, что сейчас в штате действуют два крупных пожара на севере, в районе города Парадайз (округ Бьютт) и на юге, в районе Малибу (округ Вентура). По данным на среду, подтверждена гибель 50 человек, но эта цифра может быть не окончательной, так как, по данным властей, несколько человек числятся пропавшими без вести.

В районе пожара в округе Бьютт, который стал самым крупным в истории штата, сохраняется сложная обстановка, особенно в восточной части. Общая площадь пожара там оценивается в 54 тысячи гектаров (540 квадратных километров).

Тушение лесных пожаров в Калифорнии, США. Архивное фото
© AFP 2018 / Apu Gomes
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Говоря о ситуации со вторым пожаром, Кокс отметил, что она стала лучше, так как с моря прекратил дуть сильный ветер. В некоторые районы уже начали возвращаться жители.

По его словам, всего в штате к борьбе с огнем привлечены свыше 8 тысяч человек, сотни автомобилей, бульдозеры, десятки вертолетов и самолеты, в том числе и "супертанкер" Boeing-747 (может брать на борт более 70 тонн воды или огнегасящей жидкости), а также танкеры DC-10 (берут до 45 тонн воды).

"К счастью, у нас сейчас только два крупных пожара, и нам не приходится делить технику и людей между ними — их достаточно. Часть прибыла из других штатов, и они будут работать тут, пока с пожарами не будет покончено… Воздушных ресурсов на данный момент тоже вполне хватает", — сказал представитель департамента.

Спасатели ликвидируют последствия лесного пожара в городе Парадайз в штате Калифорния
© РИА Новости / Нил Уотерс
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Он добавил, что в прошлом власти штата при необходимости обращались к компаниям-посредникам, которые предоставляли сертифицированную для полетов в Калифорнии авиатехнику для тушения пожаров из Австралии и Западной Европы. Кокс добавил, что слышал о российской противопожарной авиатехнике, в частности о самолете-амфибии Бе-200, но пока эти самолеты в США не работали.

В сентябре российское предприятие ТАНТК им. Г.М. Бериева подписало контракт на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС в США. Контракт был подписан с компанией Seaplane Global AirServices. Он предусматривает поставку четырех самолетов-амфибий Бе-200ЧС и опцион еще на шесть таких самолетов.

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Калифорния в огне: последствия самого смертоносного пожара в истории США

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