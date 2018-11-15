Договоренности ЕС и Лондона предусматривают единую таможенную территорию

Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе

Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Договоренности ЕС и Лондона по упорядоченному Brexit предусматривают, что Северная Ирландия останется на переходный период на единой с ЕС таможенной территории, сообщил журналистам главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье.

ЕС и Лондону удалось согласовать базовое решение вопроса межирландской границы после выхода Британии из союза, чтобы избежать появления настоящей границы с досмотром и пошлинами.

Проект соглашения предусматривает, что если сторонам не удастся до окончания переходного периода достичь иных договоренностей, нацеленных на долгосрочное решение проблемы, то будет задействован согласованный в рамках проекта договора вариант.

"В случае если будет задействован сценарий согласованного сегодня решения по ирландской границе, стороны договорились создать единую таможенную территорию между ЕС и Британией. Северная Ирландия останется на той же таможенной территории, как и остальная часть Великобритании. Дополнительно Северная Ирландия будет по-прежнему соблюдать те правила единого рынка, которые необходимы, чтобы избежать "жесткой границы", — заявил Барнье.

По его словам, "Британия будет применять таможенный кодекс ЕС в Северной Ирландии, что позволит бизнесу отсюда доставлять товары на единый рынок без ограничений".

"Текст протокола предусматривает, что экономика Северной Ирландии сохраняет также неограниченный доступ к остальному британскому рынку. Эта единая таможенная территория будет означать, что британские товары получают бестарифный доступ к рынку 27 стран ЕС", — пояснил он.