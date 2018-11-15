МЕХИКО, 15 ноя — РИА Новости. Прокуратура США в среду попросила судью Брайана Когана не включать в процесс над наркобароном Хоакином Гусманом Лоэрой по прозвищу Коротышка заявления его адвоката о якобы имевшем место финансировании картелем "Синалоа" президентов Мексики.

По словам адвоката Коротышки Джеффри Лихтмана, "Синалоа" выплатил миллионы долларов экс-президенту Мексики Фелипе Кальдерону и действующему президенту Энрике Пенье Ньето. Он также утверждал, что настоящим лидером картеля был находящийся в бегах Исмаэль Самбада, а не сам Коротышка, из которого сделали "козла отпущения".

Американская прокуратура считает, что заявления Лихтмана ни на чем не основаны. "Делать заявления, которые не подтверждены доказательствами, если это связано с основной частью дела, непрофессионально…. Суд должен исключить их и дать указание игнорировать их", — приводит портал Aristegui Noticias текст письма прокуратуры.

Ранее и Кальдерон, и представитель действующего президента Мексики Пеньи Ньето отвергли заявления адвоката Коротышки.

При Кальдероне в 2006 году в Мексике началась настоящая война против наркомафии. При Пенье Ньето наркобарона Коротышку арестовывали сразу два раза. Сначала он был задержан в городе Масатлан в 2014 году, но в 2015 году сбежал из своей тюрьмы по подземному тоннелю. В январе 2016 года он был пойман в результате спецоперации в городе Лос-Мочис и затем экстрадирован в США.