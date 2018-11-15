Несколько штатов Венесуэлы вновь остались без электричества

МЕХИКО, 15 ноя — РИА Новости. Сразу восемь штатов Венесуэлы в среду остались без электричества, сообщает портал Nacional.

По предварительным данным, авария оставила без света штаты Карабобо, Тачира, Мерида, Сулия, Трухильо, Баринас, Фалькон и Арагуа. Официальные власти пока не сообщили о причинах отключений.

В последние годы во многих штатах Венесуэлы отмечаются частые перебои с электроснабжением, а также вводятся планы экономии электричества. Электроэнергетика в Венесуэле была национализирована при президенте Уго Чавесе. Президент Николас Мадуро ранее обвинял правые силы и заговорщиков в отключениях электричества.