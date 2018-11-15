В ЕС рассказали об обсуждении с Лондоном вопроса межирландской границы

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Согласованное ЕС и Лондоном решение вопроса межирландской границы вступит в силу только в том случае, если сторонам не удастся до июля 2020 года достичь иных договоренностей, сообщил журналистам главный переговорщик по Brexit от ЕС Мишель Барнье.

ЕК обнародовала в среду вечером проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС, который охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру.

"Третий протокол касается Ирландии и Северной Ирландии. Вместе, ЕС и Британия, мы нашли решение, чтобы избежать "жесткой границы". Мы будем прилагать усилия, чтобы разрешить этот вопрос на долгосрочной основе посредством будущего соглашения", — сообщил он.

"Если к июлю 2020 года мы окажемся не готовы, то мы можем совместно рассмотреть решение о продлении переходного периода, чтобы предоставить больше времени", — пояснил он.

"Но только в том случае, если в конце переходного периода, вне зависимости от того, будет он продлен или нет, мы все еще не достигнем соглашения, вступит в силу базовое решение (по границе- ред.), которые мы сегодня согласовали", — сказал Барнье.

По его словам, это промежуточное решение претерпело значительные изменения по сравнению с первоначальным предложением ЕС в феврале этого года. "В течение последних нескольких недель мы работали с Великобританией на основе ее предложения", — отметил он.

На переходный период стороны договорились сохранить нынешнюю ситуацию в отношении внутреннего рынка и таможенного союза.