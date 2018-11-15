Трамп вновь объяснил поражение республиканцев на выборах фальсификациями

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что республиканцы потерпели поражение на выборах из-за фальсификаций, устроенных демократами.

"Республиканцы не выигрывают, это происходит из-за, вероятно, незаконных голосов", — заявил Трамп в интервью изданию Daily Caller.

"В очереди (на участках — ред.) оказываются люди, у которых нет абсолютно никаких прав голосовать, и они ходят по кругу. Иногда возвращаются к своей машине, надевают другую шапку и рубашку, заходят и голосуют снова", — добавил Трамп.

Он отверг критику демократов, согласно которой, ужесточение законов о регистрации избирателей непропорционально сдерживает явку бедных слоев населения и расово-этнических меньшинств, голосующих в основном за демократов.

"Если вы покупаете коробку хлопьев — считайте, что у вас уже есть удостоверение избирателя", — заявил Трамп, имея в виду, что законы на сей счет слишком размыты.

"Если вы говорите, что хотите удостоверений избирателей, они (демократы — ред.) пытаются стыдить всех, называя их расистами или чем-то другим, всем, что они могут только придумать", — заявил Трамп.

Промежуточные выборы в конгресс США состоялись 6 ноября. Республиканцы сохранили большинство в сенате США, обеспечив себе минимум 52 места при необходимых 50 для контроля верхней палаты, однако потеряли большинство в палате представителей.

Президент США не раз заявлял о массовых фальсификациях на выборах, демократы и ряд общественных организаций называли эти утверждения беспочвенными. В США относительно редки судебные дела о незаконном голосовании, случаи наказания по ним исчисляются десятками за последние 15 лет.

Трамп после выборов создал комиссию по расследованию предполагаемых фальсификаций на выборах, но затем свернул ее работу, сославшись на отсутствие сотрудничества со стороны местных властей. В США именно власти штатов и округов занимаются организацией и проведением выборов, федеральные власти не занимаются подсчетом голосов.