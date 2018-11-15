ЕС и Лондон договорились сохранить британские базы на Кипре

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Договоренности между ЕС и Британией в рамках согласованного сторонами проекта соглашения о Brexit предусматривают сохранение на Кипре британских баз, сообщил журналистам главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

"Второй протокол касается Кипра и суверенных британских баз, которые там находятся. Этот протокол обеспечивает сохранение существующих соглашений в отношении этих баз и вокруг них между Кипром и Великобританией, в том числе, чтобы позволить 11 тысячам кипрских граждан, проживающих на этих территориях, продолжать жить обычной жизнью", — сообщил он.

Отдельный протокол регулирует вопросы, касающиеся Гибралтара, создавая "базу для административного сотрудничества по нескольким вопросам, включая налоги, права граждан, рыболовство, а также сотрудничество в правоохранительной и таможенной сферах".