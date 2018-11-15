Курц надеется, что парламент Британии одобрит соглашение по Brexit

ВЕНА, 15 ноя — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц надеется, что британский парламент ободрит проект соглашения с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из его состава.

Британское правительство утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

"Я очень рад соглашению по Brexit, которое одобрило британское правительство. Теперь я надеюсь на согласие британского парламента. Я хотел бы сердечно поблагодарить главного переговорщика Мишеля Барнье за его вклад", — написал Курц в Twitter.

Ранеена переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего "развода". Чтобы "сделка" состоялась, документ необходимо утвердить в правительстве и согласовать в парламенте. Совещание, на котором члены правительства утверждали проект соглашения, продолжалось в среду более пяти часов. Теперь документ должен рассмотреть парламент страны, и эта процедура не обещает быть простой. При удачном исходе итоговое голосование по документу состоится в декабре.