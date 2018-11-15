Психически нездоровый поляк пытался попасть в посольство России в Берлине

БЕРЛИН, 15 ноя — РИА Новости. Психически нездоровый гражданин Польши попытался проникнуть на территорию посольства России в Берлине, он задержан, сообщили в дипмиссии.

Ранее агентство dpa сообщило, что в автомобиле перед посольством России в Берлине обнаружен подозрительный предмет, территория оцеплена. Позднее в дипмиссии рассказали, что полиция осмотрела машину, опасных объектов не найдено.

"По предварительным данным, иностранный гражданин (предположительно гражданин Польши) остановил свой автомобиль с польскими номерами напротив ворот посольства по адресу Унтер-ден-Линден 63-65. Выйдя из машины, он попытался проникнуть на территорию дипучреждения с просьбой предоставить ему защиту. Дежурившие рядом полицейские своевременно задержали его. Существует подозрение, что он психически нездоров", — говорится в сообщении.