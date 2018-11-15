Переходный период в рамках Brexit продлится до конца 2020 года

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Переходный период в рамках Brexit продлится до 31 декабря 2020 года, сообщил журналистам главный европейский переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

"Мы также договорились по переходному периоду. Британия покинет ЕС, как она хотела, 29 марта 2019 года. В течение 21-месячного периода, до 31 декабря 2020 года, мы договорились сохранить нынешнюю ситуацию, когда речь идет о внутреннем рынке, таможенном союзе и европейской политике с ее правами и обязанностями", — сказал он.

Барнье также сообщил, что стороны предусмотрели возможность один раз продлить этот период, но на ограниченный срок, что потребует совместного соглашения.

ЕК обнародовала в среду вечером проект соглашения об упорядоченном выходе, который охватывает все ключевые аспекты: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, вопросы управления, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру.