Барнье: проект соглашения о Brexit обеспечивает юридическую ясность

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Проект соглашения по Brexit, согласованный ЕС и Британией, обеспечивает юридическую ясность процесса, защищает права граждан, сообщил переговорщик от ЕС Мишель Барнье.

"Речь идет о точном и детальном документе, каким должен быть международный договор, чтобы обеспечить юридическую безопасность всем гражданам и по всем вопросам, где мы должны решать последствия выхода", — сообщил он журналистам.

По его словам, договор охватывает пять ключевых сфер, в том числе о правах граждан ЕС и подданных Британии.

"Европейские граждане в Британии и британцы в странах ЕС, обосновавшиеся до окончания переходного периода, смогут жить своей прежней жизнью в странах пребывания, обучаться, работать, получать пособия, приглашать членов семьи", — сообщил Барнье.