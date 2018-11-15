Еврокомиссар: никто не может решать за ЕС вопрос торговли с третьей страной

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз не приемлет, чтобы иностранная держава принимала за ЕС решения о торговле с третьей страной, заявила в среду еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

"Мы, европейцы, не можем принять, чтобы иностранная держава, даже наш ближайший друг и союзник, принимала решение в отношении нашей законной торговли с другой страной. Продолжается работа, проводимая Францией, Германией и Великобританией, по сохранению полной и эффективной имплементации СВПД во всех его аспектах и в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН", — сказала она, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляцию выступления вела видео-служба Еврокомиссии.

Ранее Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США. Несмотря на вступившие в силу 5 ноября санкции США, работа пока не завершена.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявлял, что транзакции, проводимые через создаваемый ЕС новый механизм по Ирану, также будут целью санкций США.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Дополнительные санкции США в отношении Ирана, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу 5 ноября. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.