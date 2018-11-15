ЕС и Британия обсудили проект политической декларации о будущих отношениях

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Участники переговоров по Brexit согласовали проект политической декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией, сообщила в четверг Еврокомиссия.

"Участники переговоров согласовали наброски политической декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией", — говорится в сообщении.

Выступавший перед журналистами главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье также заявил, что стороны договорились по "плану совместной политической декларации о рамках и архитектуре будущих отношений".

"Британия останется союзником и партнером ЕС", — заявил он на пресс-конференции.

Обнародованный в среду проект соглашения о выходе из ЕС охватывает все ключевые аспекты этого процесса: права граждан, финансовое урегулирование, переходный период, управление, протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру, а также ряд других вопросов.