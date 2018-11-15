ЕК рекомендовал Евросовету утвердить завершение переговоров по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия рекомендует лидерам стран ЕС утвердить завершение переговоров по выработке проекта договора с Британией о Brexit и перейти к следующему этапу процесса, говорится в распространенном в среду заявлении ЕК.

Для принятия такого решения понадобится созвать внеочередной саммит ЕС.

"Европейская комиссия рекомендует Европейскому совету установить, что в переговорах по Brexit достигнут решающий прогресс", — говорится в заявлении, подписанном главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.

В нем отмечается, что участники переговоров "достигли сегодня договоренности по условиям соглашения о выходе", при этом "все аспекты соглашения о выходе были доработаны и согласованы на переговорном уровне".

"Данное соглашение знаменует собой решающий момент в переговорах. Поэтому Европейская комиссия рекомендовала Европейскому совету сделать вывод о том, что достигнут решающий прогресс в переговорах по упорядоченному выходу, что позволит завершить переговоры по соглашению и начать следующий этап этого процесса", — говорится в заявлении.