ЕС и Британия договорились по вопросу ирландской границы

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. ЕС и Британии в рамках проекта договора по Brexit удалось договориться по решению, которое позволит избежать появления "жесткой границы" с Северной Ирландией, а также по вопросу переходного периода Brexit, сообщил в среду главный переговорщик от ЕК Мишель Барнье.
"Это соглашение является решающим шагом в завершении этих переговоров, большим прогрессом в сторону упорядоченного выхода, но, конечно, еще предстоит много работы", — заявил Барнье журналистам в Брюсселе.
По его словам, удалось найти базовое решение об особом статусе межирландской границы, чтобы избежать появления "жесткой границы" между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.
Барнье также сообщил, что стороны смогли договориться по проблеме переходного периода, который, согласно проекту, может быть "единожды продлен на ограниченный срок" отдельным соглашением. По его словам, этот срок в документе на данном этапе не уточняется.