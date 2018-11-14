ЕС и Британия договорились по вопросу ирландской границы

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. ЕС и Британии в рамках проекта договора по Brexit удалось договориться по решению, которое позволит избежать появления "жесткой границы" с Северной Ирландией, а также по вопросу переходного периода Brexit, сообщил в среду главный переговорщик от ЕК Мишель Барнье.

"Это соглашение является решающим шагом в завершении этих переговоров, большим прогрессом в сторону упорядоченного выхода, но, конечно, еще предстоит много работы", — заявил Барнье журналистам в Брюсселе.

По его словам, удалось найти базовое решение об особом статусе межирландской границы, чтобы избежать появления "жесткой границы" между Республикой Ирландия и Северной Ирландией.

При этом в протоколе по Северной Ирландии в рамках обнародованного проекта, в котором насчитывается 585 страниц, отмечается, что стороны будут стремиться "заменить базовое решение по Северной Ирландии последующим соглашением, устанавливающим альтернативные механизмы обеспечения отсутствия жесткой границы на постоянной основе".

Барнье также сообщил, что стороны смогли договориться по проблеме переходного периода, который, согласно проекту, может быть "единожды продлен на ограниченный срок" отдельным соглашением. По его словам, этот срок в документе на данном этапе не уточняется.