Макрон заявил, что Франция не вассал США

ПАРИЖ, 14 ноя – РИА Новости, Людмила Орищенко. США и Франция являются историческими союзниками, но быть союзником не значит быть вассалом, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"США – это наш исторический союзник, и они продолжают им быть. Это союзник, с которым мы берем все риски, с которым мы ведем наиболее сложные операции. Но быть союзником — это не значит быть вассалом", — сказал Макрон в эфире телеканала TF1 , комментируя идею о создании европейской армии.

"США — наш союзник в НАТО. Но могу ли я как президент республики сказать нашим гражданам: я хочу передать всю вашу безопасность в руки США? Нет, потому что я верю в наш суверенитет и в суверенитет Европы. Что это значит? Это значит, что моя ответственность в том, чтобы вас защитить, чтобы наша армия защищала наших граждан", — добавил он.

По словам Макрона, необходимо быть независимыми, в том числе в области кибербезопаности, в борьбе против кибератак, во всех военных составляющих – на земле, на море, в воздухе и космосе.

"И чтобы это сделать, мы не должны быть зависимы, в том числе от США. В некоторых областях мы иногда слишком зависимы, и это нехорошо", — подчеркнул французский лидер.

Ранее Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Помимо этого, он отметил, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и даже США.