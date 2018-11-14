Не менее 13 стран заинтересованы в С-400, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Не менее 13 стран заинтересованы в покупке российских систем ПВО С-400, несмотря на угрозу санкций со стороны США, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на американское разведсообщество.

США, в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), отговаривают третьи страны от покупки российских вооружений, в особенности С-300 и С-400, в противном случае угрожая санкциями. Взамен российских систем американские дипломаты предлагают оружие собственного производства. По утверждению Госдепартамента, ему уже удалось сорвать российские оборонные контракты на миллиарды долларов.

Тем не менее в списке заинтересованных покупкой С-400 числится более дюжины стран, включая Саудовскую Аравию, Катар, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак, сообщает телеканал.

В начале октября Россия и Индия заключили контракт на поставку Нью-Дели комплексов С-400. Приобретение пяти полков новейших зенитных ракетных систем обойдется в 5,43 миллиарда долларов. Индия станет третьим зарубежным покупателем "Триумфов" после Китая и Турции.