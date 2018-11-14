Сделка по Brexit отвечает интересам всех частей Великобритании, заявила Мэй

ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, объявляя в среду вечером о том, что черновое соглашение с ЕС по Brexit одобрено правительством, подчеркнула, что оно послужит интересам всех частей Соединенного Королевства.
"Впереди предстоят трудные дни. Это решение (одобрить соглашение с ЕС – ред.), которое было тщательно проанализировано. Это соглашение, позволяющее вернуть контроль за нашими деньгами, законами и границами, позволяющее построить яркое будущее для Великобритании. И позвольте мне добавить: я верю душой и сердцем, что оно послужит интересам всего Соединенного Королевства", — сказала Мэй.
Она пообещала в четверг утром выступить в парламенте и изложить суть соглашения.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.