Сделка по Brexit отвечает интересам всех частей Великобритании, заявила Мэй

ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, объявляя в среду вечером о том, что черновое соглашение с ЕС по Brexit одобрено правительством, подчеркнула, что оно послужит интересам всех частей Соединенного Королевства.

Вопрос о границе Северной Ирландии и Республики Ирландия остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения, не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.

"Впереди предстоят трудные дни. Это решение (одобрить соглашение с ЕС – ред.), которое было тщательно проанализировано. Это соглашение, позволяющее вернуть контроль за нашими деньгами, законами и границами, позволяющее построить яркое будущее для Великобритании. И позвольте мне добавить: я верю душой и сердцем, что оно послужит интересам всего Соединенного Королевства", — сказала Мэй.

Она пообещала в четверг утром выступить в парламенте и изложить суть соглашения.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.