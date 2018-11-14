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Британское правительство утвердило проект соглашения по Brexit

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (637)
(обновлено: 22:53 14.11.2018)
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фотоФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Накануне вечером на переговорах в Брюсселе Британия и ЕС согласовали на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего "развода". Чтобы "сделка" состоялась, документ необходимо утвердить в правительстве и согласовать в парламенте. Совещание, на котором члены правительства утверждали проект соглашения, продолжалось в среду более пяти часов. Теперь документ должен рассмотреть парламент страны, и эта процедура не обещает быть простой. При удачном исходе итоговое голосование по документу состоится в декабре.

"Решение принималось непросто, но правительство решило поддержать проект заявления и политическую декларацию… Кабинет одобрил проект соглашения о Brexit. Это решительный шаг, который позволит нам двигаться вперед. Я глубоко уверена в том, что это лучшее соглашение, которое могло бы быть выработано на переговорах. Документ хорошо составлен и соответствует национальным интересам", — сказала Мэй, выступая у здания резиденции на Даунинг-Стрит после встречи с членами кабинета министров.

Премьер улыбалась и не скрывала радости от того, что ей удалось настоять на своей позиции, несмотря на то, что часть членов кабинета была против проекта документа. Мэй заявила, что в четверг расскажет о содержании соглашения парламенту страны.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Трамп раскритиковал Мэй во время полета в Париж, сообщили СМИ
Подробности соглашения сейчас знают только министры, которые смогли прочесть его накануне вечером. По неподтвержденным данным, в документе до 500 страниц. Ранее СМИ сообщали, что в среду вечером документ может быть опубликован в Брюсселе.

Итог заседания правительства, которое прошло в среду, стал еще одним успехом британского премьера, уже более года страдающей от отсутствия единства в кабинете и нападок со стороны части членов Консервативной партии. Мэй фактически можно считать автором нынешнего соглашения по Brexit, именно она в июле 2018 года смогла заставить министров принять так называемый "план Чекерс" – перечень предложений для переговоров с ЕС, который в итоге смог сдвинуть диалог Лондона и Брюсселя с мертвой точки.

Участник протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне
© AFP 2018 / Justin Tallis 
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Нынешний, уже не первый, виток правительственного кризиса, связанный с утверждением проекта соглашения о Brexit, мог привести к отставкам нескольких министров и вынесению вотума недоверия самой Мэй. Еще до публикации положений соглашения оно подверглось критике. Сторонники "жесткого выхода из ЕС", чьи голоса звучат наиболее громко, обвинили Мэй в том, что она предала идею Brexit и хочет оставить Британию под контролем Европы. Часть наиболее жестких сторонников "развода" требовали отставки премьера и правительства.

На данный момент угроза вотума недоверия для Мэй все еще существует. Насколько она серьезна, покажут ближайшие дни. Процедура вынесения вотума недоверия может быть инициирована в случае, если 48 парламентариев–консерваторов направят письма с соответствующим требованием в руководящий комитет партии. С лета, когда разразился правительственный кризис, в комитет уже поступило несколько таких писем. В случае отставки премьера в стране пройдут досрочные парламентские выборы.

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