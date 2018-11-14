Британское правительство утвердило проект соглашения по Brexit

ЛОНДОН, 14 ноя – РИА Новости, Денис Ворошилов. Британское правительство утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй.
"Решение принималось непросто, но правительство решило поддержать проект заявления и политическую декларацию… Кабинет одобрил проект соглашения о Brexit. Это решительный шаг, который позволит нам двигаться вперед. Я глубоко уверена в том, что это лучшее соглашение, которое могло бы быть выработано на переговорах. Документ хорошо составлен и соответствует национальным интересам", — сказала Мэй, выступая у здания резиденции на Даунинг-Стрит после встречи с членами кабинета министров.
Премьер улыбалась и не скрывала радости от того, что ей удалось настоять на своей позиции, несмотря на то, что часть членов кабинета была против проекта документа. Мэй заявила, что в четверг расскажет о содержании соглашения парламенту страны.
Итог заседания правительства, которое прошло в среду, стал еще одним успехом британского премьера, уже более года страдающей от отсутствия единства в кабинете и нападок со стороны части членов Консервативной партии. Мэй фактически можно считать автором нынешнего соглашения по Brexit, именно она в июле 2018 года смогла заставить министров принять так называемый "план Чекерс" – перечень предложений для переговоров с ЕС, который в итоге смог сдвинуть диалог Лондона и Брюсселя с мертвой точки.
На данный момент угроза вотума недоверия для Мэй все еще существует. Насколько она серьезна, покажут ближайшие дни. Процедура вынесения вотума недоверия может быть инициирована в случае, если 48 парламентариев–консерваторов направят письма с соответствующим требованием в руководящий комитет партии. С лета, когда разразился правительственный кризис, в комитет уже поступило несколько таких писем. В случае отставки премьера в стране пройдут досрочные парламентские выборы.