Чавушоглу призвал провести международное расследование убийства Хашукджи

АНКАРА, 14 ноя — РИА Новости. Необходимо международное расследование убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Сначала мы говорили, что создав рабочую группу с Саудовской Аравией, мы не намерены обращаться в международный суд, но теперь видим, что международное расследование является необходимым. Мы сделаем все возможное, чтобы прояснить все аспекты этого убийства. Не собираемся ни закрывать это дело, ни заключать сделку", — сказал Чавушоглу, выступая в турецком парламенте. Его цитирует агентство Anadolu

Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Впоследствии генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство Хашукджи было преднамеренным. Он отметил, что прокуратура продолжает следственные мероприятия в свете информации, получаемой от совместной группы следователей королевства и Турции.