В Испании задержали "Дона Жуана", жертвами которого стали десятки женщин

МАДРИД, 14 ноя – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала известного на всю страну мошенника-донжуана Родриго Ногейру, жертвами которого могли стать до сотни женщин, сообщает ведомство.

Ногейре 42 года, он известен как "Дон Хуан де Марин", еще его называют "испанским мистером Рипли". Своим жертвам, которые в основном были одинокими женщинами, в соцсетях он представлялся под десятками различных вымышленных имен.

Ногейра постоянно менял внешность (надевал очки, отращивал бороду, красил волосы) и менял место жительства. Точное число жертв мошенника не известно, поскольку многие не обращались в правоохранительные органы, признает полиция. Однако, по мнению следователей, их число может достигать сотни.

Три суда в разных частях страны – в Бильбао (Страна Басков), Бургосе (автономное сообщество Кастилия и Леон) и Торрелагуне (автономное сообщество Мадрид) — выдали ордера на его арест.

Регистрируясь под разными именами, национальностями и профессиями – от повара до сотрудника известных компаний — он искал потенциальную жертву в соцсетях и на сайтах знакомств. Через некоторое время он отправлялся в регион, где жила женщина. Влюбив в себя жертву (все они говорят, что были им очарованы, прежде всего его умом), он просил денег взаймы — говорил, что у него временно заблокирован банковский счет или нужны деньги на лечение родственников. А получив их, исчезал.

В прошлом году суд Понтеведры приговорил Ногейру к году и трем месяцам заключения за мошенничество – он скрылся, не заплатив за гостиницу. Счет тогда составил 5 тысяч евро.

В среду Родриго Ногейру задержали в Мадриде.