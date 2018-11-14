В Испании задержали "Дона Жуана", жертвами которого стали десятки женщин

МАДРИД, 14 ноя – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала известного на всю страну мошенника-донжуана Родриго Ногейру, жертвами которого могли стать до сотни женщин, сообщает ведомство.
Ногейра постоянно менял внешность (надевал очки, отращивал бороду, красил волосы) и менял место жительства. Точное число жертв мошенника не известно, поскольку многие не обращались в правоохранительные органы, признает полиция. Однако, по мнению следователей, их число может достигать сотни.
Три суда в разных частях страны – в Бильбао (Страна Басков), Бургосе (автономное сообщество Кастилия и Леон) и Торрелагуне (автономное сообщество Мадрид) — выдали ордера на его арест.
В прошлом году суд Понтеведры приговорил Ногейру к году и трем месяцам заключения за мошенничество – он скрылся, не заплатив за гостиницу. Счет тогда составил 5 тысяч евро.
В среду Родриго Ногейру задержали в Мадриде.