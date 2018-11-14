Мюллеру ничто не мешает продолжать расследование, заявили в конгрессе

ВАШИНГТОН, 14 ноя — РИА Новости. Лидер республиканцев в сенате Митчел Макконел заявил, что у спецпрокурора США Роберта Мюллера нет препятствий для продолжения расследования по вмешательству РФ.

"Не было никаких сигналов того, что Мюллеру не позволят завершить расследование. И он должен иметь право завершить его. Мы знаем, что президент думает о расследовании Мюллера, но он никогда не говорил, что он хочет его закрыть. И я не слышал, чтобы кто-то говорил, что они хотят его закрыть", — сказал Макконел журналистам.

Президент Дональд Трамп на прошлой неделе уволил генпрокурора, главу министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил Уитакера исполняющим обязанности. Сешнс самоустранился от "российского расследования" спецпрокурора Роберта Мюллера, Уитакер этого делать не намерен. Многие демократы уверены, что Трамп сделал это, чтобы помешать работе Мюллера и закрыть расследование.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером. Россия ранее неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Также Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, наличие которых опровергают и в Кремле, и в Белом доме.