В НАТО назвали создание помех работе GPS опасным и безответственным

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. НАТО считает опасным и безответственным создание помех сигналам системы GPS, которая используется в гражданских целях и повышает свои возможности в связи с вызовами в сфере радиоэлектронной безопасности, говорится в заявлении альянса в среду.
Согласно сообщению, "Норвегия определила, что Россия несет ответственность за создание во время учений Trident Juncture помех сигналам GPS c Кольского полуострова", а "Финляндия выразила обеспокоенность по поводу возможного создания помех в Лапландии".
"В целом мы видим, что кибератаки и радиоэлектронная борьба применяются с большей частотой и серьезностью. НАТО очень серьезно относится к этим вопросам, и мы повышаем нашу способность решать эти проблемы, чтобы обеспечивать безопасность граждан", — отмечается в нем.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее не стал комментировать детали в связи с сообщениями о сбоях в работе GPS на учениях альянса в Норвегии, отметив лишь, что союзники уделяют больше внимания радиоэлектронной борьбе и усилили свои возможности в этой сфере.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что "сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах", но, как правило, "эти обвинения не имеют под собой оснований".