В Нидерландах суд отказался ограничить внешний вид помощников Синтерклааса

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Суд нидерландской провинции Северная Голландия в среду отказался удовлетворить требования группы активистов ввести ограничения на костюм персонажа Черный Пит, помощника Синтерклааса (Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии), вокруг которого уже много лет идет дискуссия на тему дискриминации, сообщается на сайте инстанции.

Группа активистов Majority Foundation ранее подала иск с требованием запретить изображать Черного Пита во время праздничного "приезда" Синтерклааса в страну в его привычном образе — с разукрашенным в черный цвет лицом и одетым в шаровары.

Иск был направлен против, в том числе, общественного вещателя NTR, ответственного за телетрансляцию мероприятия, и властей нидерландского города Зандам, где в субботу должен состояться праздник.

Адвокат муниципалитета города заявил, что подозревает инициаторов иска в специальной подаче иска в "последнюю минуту", поскольку у организаторов остается слишком мало времени для внесения изменений. Ряд СМИ сообщали, что приезд Синтерклааса находится "под угрозой".

В среду суд установил, что Majority Foundation недостаточно взаимодействовали с ответчиками по изменению программы мероприятия. Кроме того, судья заявил, что вводить меры предварительного характера возможно только в том случае, если понятно, что без введенных ограничений произойдет нарушении фундаментальных прав человека.

Согласно праздничной традиции, Синтерклаас прибывает в Нидерланды в середине ноября на корабле, его встречают взрослые и дети, а трансляцию приезда сказочного персонажа ведут национальные телеканалы. Синтерклааса сопровождает помощник — Черный Пит, его изображают в головном уборе с перьями, с черным лицом и красными губами. Правозащитники в королевстве критикуют образ Черного Пита, считая его "расистским" и якобы берущим начало из колониальной культуры.

В прошлом ноябре в праздничные дни полиция заблокировала въезд митингующим против образа Черного Пита в город, куда прибывал Синтерклаас, из соображений безопасности.