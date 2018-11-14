В Нидерландах суд отказался ограничить внешний вид помощников Синтерклааса

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Суд нидерландской провинции Северная Голландия в среду отказался удовлетворить требования группы активистов ввести ограничения на костюм персонажа Черный Пит, помощника Синтерклааса (Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии), вокруг которого уже много лет идет дискуссия на тему дискриминации, сообщается на сайте инстанции.
Иск был направлен против, в том числе, общественного вещателя NTR, ответственного за телетрансляцию мероприятия, и властей нидерландского города Зандам, где в субботу должен состояться праздник.
Адвокат муниципалитета города заявил, что подозревает инициаторов иска в специальной подаче иска в "последнюю минуту", поскольку у организаторов остается слишком мало времени для внесения изменений. Ряд СМИ сообщали, что приезд Синтерклааса находится "под угрозой".
В среду суд установил, что Majority Foundation недостаточно взаимодействовали с ответчиками по изменению программы мероприятия. Кроме того, судья заявил, что вводить меры предварительного характера возможно только в том случае, если понятно, что без введенных ограничений произойдет нарушении фундаментальных прав человека.
В прошлом ноябре в праздничные дни полиция заблокировала въезд митингующим против образа Черного Пита в город, куда прибывал Синтерклаас, из соображений безопасности.