Сенатор-демократ пообещал не допустить в США снижения налогов для богатых

ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Демократы с получением большинства в палате представителей конгресса США положат конец налоговым инициативам республиканцев в пользу богатых, заявил в среду журналистам лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер.

"Урежем налоги для богатых, и это прекрасно для Америки – с этим покончено. Я думаю, наш посыл, наша целенаправленность вбили гвоздь в крышку гроба этого аргумента. Вы больше не увидите республиканцев за этим занятием", — сказал Шумер.

Он пообещал, что демократы продолжать давить на оппонентов в вопросах более доступной системы здравоохранения, строительства инфраструктуры, дорог, мостов и развития высокоскоростного интернета.

Президент США Дональд Трамп и республиканцы, контролировавшие конгресс два года, провели снижение налогов и ослабили систему здравоохранения с госсубсидиями, введенную при предыдущем президенте Бараке Обаме, однако многие инициативы так и не были реализованы.