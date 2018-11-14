ЕК заявила, что идея европейской армии принадлежит Юнкеру

БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. В Еврокомиссии заявили в среду, что первым идею создания европейской армии еще несколько лет назад озвучит нынешний глава ЕК Жан-Клод Юнкер, и поприветствовали то, что сейчас вокруг этого предложения складывается правильная атмосфера.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался за создание европейской армии, эту идею поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Позвольте мне прояснить, что первым, кто говорил об армии ЕС четыре года назад, был Жан-Клод Юнкер. Сегодня в Брюсселе и столицах короткая память, и я читаю об этом, как о франко-германском соглашении", — заявил журналистам представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Но, конечно, мы рады, что и президент Франции, и канцлер Германии с интервалом в несколько дней поддержали эту идею", — отметил он.

"Мы много раз объясняли, как мы представляем себе эти вещи. Эта комиссия хочет видеть у Европы значимую оборонную идентичность, мы предлагали значительные ресурсы на оборону в европейском бюджете, у нас много работы в этой сфере. Мы рады, что политическая атмосфера вокруг этой работы теперь, кажется, надлежащая", — подчеркнул он.

Евросоюз в 2017 году одобрил документ о запуске постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области обороны и безопасности. PESCO позволяет совместно разрабатывать силы и средства и осуществлять операции в сфере обороны и безопасности. Ранее 25 стран, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, официально уведомили Евросоюз о намерении приступить к реализации PESCO.

Еврокомиссия летом этого года предложила в бюджетном периоде ЕС с 2021 по 2027 год увеличить инвестиции в безопасность на 40%, а также создать Европейский оборонный фонд объемом 13 миллиардов евро. Кроме того, была одобрена Европейская программа оборонно-промышленного развития. ЕС рассчитывает благодаря инвестициям из общего оборонного фонда выйти в число четырех крупнейших инвесторов в области оборонных исследований и технологий в Европе.

Кроме того, на финансирование инфраструктурных проектов двойного, гражданско-военного назначения в 2021–2027 годах предполагается зарезервировать 6,5 миллиарда евро.

В ЕП ранее также разрабатывался документ с предложением рассмотреть возможность формирования в ЕС собственных постоянных сил быстрого развертывания и усиления боевых групп до полноценных бригад.