Премьер Черногории считает, что Македония скоро станет новым членом НАТО

БЕЛГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Македония скоро станет новым членом Североатлантического альянса, заявил премьер-министр Черногории Душко Маркович на встрече с министрами обороны балканского региона.

В поселке Бечичи на побережье Черногории в среду открылся саммит Американско-Адриатической Хартии (А5), в котором участвуют министры обороны Черногории Предраг Бошкович, Боснии и Герцеговины (БиГ) Марина Пендеш, Хорватии Дамир Крстичевич, Албании Олта Джачка, Македонии Радмила Шекеринска, министр Сил безопасности Косово Рустем Бериша, замминистра обороны Словении Милош Бизьяк и замглавы минобороны Сербии Александр Живкович.

"Нас особенно обрадовало приглашение Македонии к началу переговоров о вступлении в НАТО на саммите в Брюсселе, как и воодушевляющие сигналы, посланные нашим друзьям в БиГ. Мы уверены, что Македония скоро станет четвертым участником Американско-Адриатической Хартии, который является также и членом НАТО", — цитирует пресс-служба правительства Черногории обращение премьера к присутствующим.

По словам Марковича, с тех пор как Черногория вступила в Североатлантический альянс "отмечается рост инвестиций и интереса надежных инвесторов со всего мира", который ведет к росту экономики страны. Он выступил за продолжение "политики открытых дверей НАТО" для всех заинтересованных стран региона.

В начале июня 2017 года Черногория официально стала 29-м членом НАТО. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил в ходе саммита организации в Брюсселе 11 июля, что лидеры всех 29 стран-членов официально пригласили Македонию вступить в НАТО.

Столтенберг уточнил, что "как только Македония внесет необходимые изменения в конституцию, мы сможем официально пригласить страну вступить в НАТО под новым названием — Республика Северная Македония". После подписания протокола о вступлении в НАТО его предстоит ратифицировать парламентам всех 29 стран альянса.