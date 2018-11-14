Вена не будет высылать дипломатов из-за дела о "шпионаже в пользу России"

ВЕНА, 14 ноя — РИА Новости. Австрия не будет высылать дипломатов после скандала с предполагаемой разведдеятельностью в пользу России, заявил в среду канцлер Австрии Себастьян Курц.

Канцлер отметил, что Вена проинформировала европейских партнеров о положении дел, добавив, что отношения Брюсселя с Москвой регулярно становятся предметом обсуждения на саммитах Евросоюза, и вопрос о возможном шпионаже также сюда относится.

"Односторонних шагов в этом направлении с австрийской стороны не будет", — сказал Курц, отвечая на вопрос, будет ли Австрия высылать дипломатов, как это принято в других странах.

Во вторник земельный суд Зальцбурга отклонил запрос прокуратуры о заключении под стражу подозреваемого в разведдеятельности австрийского отставного полковника. Сейчас он на свободе, но должен ежедневно являться в полицию, в противном случае последует задержание.

Прокуратура Зальцбурга опротестовала решение суда, жалобу рассмотрит высший земельный суд Линца.

На прошлой неделе Курц заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992-го по текущий год. Из-за инцидента глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свой визит в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров позже заявил, что неприятно удивлен информацией о данной ситуации. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию и заявил, что инцидент серьезно не омрачит двусторонние отношения надолго.